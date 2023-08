È morto il barista di Casale vittima d’un incidente stradale sulla A26 del 18 luglio

Torino – Non ce l’ha fatta Gino Bianco, il barista di Casale Monferrato di 66 anni vittima di un gravissimo incidente stradale sulla A26 che si è verificato nel pomeriggio di martedì 18 luglio scorso poco prima dell’uscita per Borgovercelli mentre viaggiava in auto con un amico che, per sua fortuna, se l’è cavata con ferite e contusioni non letali. Bianco è scomparso ieri notte al Cto di Torino, dov’era stato ricoverato in codice rosso trasportato con l’elisoccorso di Alessandria, per le gravissime ferite riportate. Era molto conosciuto e stimato a Casale dov’era contitolare col figlio Mattia del B-Bar di Corso Indipendenza.