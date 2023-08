Giovane tenta il suicidio nell’auto satura di gas: lo salvano gli agenti della questura

Valenza – Gli Agenti della Questura di Alessandria hanno salvato la vita a un giovane che ha tentato il suicidio tramite una canna collegata alla marmitta dell’auto e finita nell’abitacolo trasformato in una camera a gas. Si tratta di un uomo di 26 anni che, forse a causa di una delusione amorosa, ieri mattina poco prima di mezzogiorno si è recato in riva al Po in una zona scoscesa per mettere in atto l’insano gesto. Gli agenti intervenuti sul posto hanno aperto in tempo le portiere del veicolo e l’hanno tirato fuori salvandogli la vita. Sul posto s’è portata anche un’autoambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Alessandria. L’allarme è stato lanciato dalla fidanzata che ha riferito l’intento suicida del compagno. L’uomo attualmente si trova all’ospedale di Novara nella camera iperbarica. Fortunatamente non è in pericolo di vita.