Si è presentata dai Carabinieri la ragazza nigeriana scomparsa da casa

Occimiano – S’è presentata spontaneamente ieri sera dai Carabinieri, Favour, la ragazza nigeriana di 19 anni che si era allontanata da casa sabato pomeriggio (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/08/06/scattate-le-ricerche-della-giovane-nigeriana-scomparsa-da-casa/) per recarsi da una sua amica e da un parente. I tre hanno deciso di presentarsi in caserma dopo aver letto la notizia. Per le sue ricerche erano stati allertati i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e i Carabinieri compreso il campo sportivo per l’elicottero. La famiglia di Favour abita a Occimiano dove il padre ha trovato lavoro.