Alessandria Calcio: Palombi si riempie le tasche e rescinde, ma è scongiurata per i Grigi la partenza ad handicap

Per uno strano gioco algebrico, che tanto strano poi non è, la fideiussione rilasciata a giugno all’atto dell’iscrizione dal Club mandrogno non era capiente per garantire gli emolumenti dei giocatori, ma era insufficiente anche per poter asseverare nuovi arrivi. Un contratto in particolare, quello della punta Palombi, cubava circa 370.000 euro ed era indispensabile quindi, per riportare la situazione a una decente normalità, fare in modo che il ragazzo rescindesse il suo contratto arrivato al terzo e ultimo anno. Già la passata stagione il prestito di Palombi al Pordenone era costato circa 100.000 all’Alessandria di contributo perché la società che lo aveva ingaggiato non era in grado di garantirgli i soldi. Stesso problema s’è presentato quest’anno in apertura di mercato con l’aggravante che nessuna società s’è fatta avanti per rilevare il contratto. Ovvio che Palombi, gestito dal suo procuratore Manfredonia, per rescindere coi Grigi, e quindi consentire alla società mandrogna di evitare punti di penalizzazione, volesse portare a casa l’intero ammontare del suo stipendio annuale netto per poi mettersi alla ricerca d’un ingaggio diverso. Operazione perfettamente riuscita da parte del nostro ormai (finalmente) ex attaccante il quale ha voluto tutto, fino all’ultimo cent, per un ammontare di oltre 150.000 euro (…azz…). Grazie a questa sanguinosa operazione dimagrante sono stati evitati anche i punti di penalizzazione previsti dal regolamento nel caso in cui la fideiussione fosse incapiente. Un grazie di cuore quindi a Palombi per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra società che lo ha riempito di soldi in questi anni ed è stato ripagato sul campo con poche presenze, per di più di qualità indegna, un grazie al suo procuratore che si è dimostrato così predisposto a venire incontro ad una società come la nostra azzannandola per la gola e, se mi è consentito, un grazie di cuore al DS che lo ha ingaggiato due anni orsono per la brillante operazione di mercato che ha portato a termine con rara perizia. Per il momento è tutto, quanto prima pubblicheremo uno “Speciale Palombi” con tutti i dettagli dell’avventura di questo calciatore qui da noi in riva al Tanaro.