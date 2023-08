Bagarre in consiglio comunale a Novi: l’assessora marocchina contro il suo sindaco sul tema dei Rom

Novi Ligure – Ieri sera, in consiglio comunale, oltre all’audio gracchiante e al video perennemente in tilt (ma dove li prendono gli informatici in Comune e all’Acos? E li pagano anche!) , per l’intervento del leghista Giacomo Perocchio sull’interpellanza riguardante le carovane di nomadi al Cipian, è scoppiata la bagarre con grave imbarazzo perfino del sindaco Muliere e della Giunta. Perché? Semplice, perché mentre il sindaco Muliere ha ammesso che queste persone sono tornate illegalmente, gettando rifiuti (costo per la comunità 2.500 euro pagati da gestione ambiente) e rubando acqua, l’assessora marocchina Rachida Hasbane (nella foto-web con la Schlein) ha mandato palesemente a quel paese i consiglieri di opposizione, Giacomo Perocchio in testa. Quello che ha colpito un po’ tutti (c’è chi l’ha ammesso e chi no) è la visione totalmente opposta da parte del sindaco rispetto a quello della sua assessora. Infatti se il primo ammette il disagio, la seconda – con una veemenza tutta islamica – voleva imporre un modello di integrazione buonista e assistenzialista in palese contrasto con la linea della maggioranza. Lei difende a spada tratta i nomadi che rubano l’acqua (solo?) ai novesi, mentre Muliere ha ammesso che alcuni di loro sono stati recidivi e sono tornati fregandosene della sua ordinanza di una settimana fa, per cui, stavolta, visto che la polizia municipale non è servita a niente(ma se una forza di polizia fa orario d’ufficio non ci siamo) sono dovuti intervenire i Carabinieri per sgombrare l’accampamento abusivo. È scoppiata la bagarre e la presidente del consiglio, d’imperio, ha sospeso l’assemblea.