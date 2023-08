In provincia di Alessandria gli eventi più romantici dell’estate: Calici di Stelle e Buongiorno Dolcetto

Alessandria – È una vena romantica quella che infiamma l’estate del territorio alessandrino, con eventi preziosi che coniugano cultura, musica, enogastronomia e le meraviglie naturali dei cieli agostani, all’alba come di notte.

Per “Calici di Stelle” ad Acqui Terme e Monleale, si parte il 10 agosto con Calici di Stelle, manifestazione nazionale ideata dall’Associazione Nazionale Città del Vino, che nella versione di Acqui Terme sarà organizzata dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato in collaborazione al Comune di Acqui Terme, all’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, al Consorzio dell’Asti DOCG e al Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, con il supporto del Consorzio turistico Gran Monferrato. Una serata di cultura, immersione nel territorio, degustazioni, cinema e musica a lume di candela in attesa di guardare le stelle della notte più famosa della stagione. A partire dalle ore 20 il Castello dei Paleologi di Acqui Terme ospiterà un aperitivo con i vini del territorio e una degustazione di prodotti locali, seguita da una visita guidata del Museo Civico ospitato nelle sale del Castello. A seguire, la proiezione gratuita del film “Un’ottima annata” diretto da Ridley Scott o, per i più romantici, un concerto d’arpa a lume di candela all’interno del Castello. Infine, sarà possibile sedersi sul prato e ammirare la notte più stellata dell’anno. All’evento si potrà partecipare con prenotazione da fare negli uffici IAT di Acqui Terme entro il 4 agosto (0144-322142 – iat@comune.acquiterme.al.it, Palazzo Comunale, viale Don Tornato, Corso Roma 1 – orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 – domenica dalle ore 9 alle 13.30). Il costo del biglietto di 25 Euro, da corrispondere unicamente sul posto, prevede, l’ingresso all’evento, la degustazione dei vini, un cestino picnic con prodotti tipici del territorio corredato di coperta per ammirare le stelle, la proiezione del film, il concerto, la visita guidata al Museo Civico. Inoltre la location offre comodi punti allestiti per l’osservazione del cielo stellato. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni di età.

Anche il comune di Monleale organizza Calici di Stelle, con due serate di degustazione di vini e prodotti tipici all’interno del suo suggestivo borgo. L’appuntamento è nella parte alta del borgo, dalle ore 19 del 10 agosto alle ore 2 dell’11 agosto (info. 0131 80191).

La serata di Calici di Stelle anticipa di qualche giorno il tradizionale evento “Buongiorno Dolcetto”, previsto come sempre il 15 agosto. Un’esperienza di emozioni e musica, natura e gusto, tra le vigne alle prime luci del mattino, inserita all’interno della rassegna “Sconfinamenti”, organizzata dall’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato in collaborazione con Alexala e grazie alla disponibilità e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Come ogni anno, Buongiorno Dolcetto prevede l’incredibile emozione di salutare le prime luci dell’alba tra le vigne, a Carpeneto (AL), con un eccezionale concerto immerso nel verde.

L’appuntamento è alle 5.30 di mattina, col caffè di benvenuto, a cui seguirà l’esibizione di Emanuele Dabbono e di Marco Cravero. Emanuele Dabbono è un cantautore genovese, classe 1977, autore con Tiziano Ferro di capolavori musicali contemporanei come “Incanto” (2x platino), “Il Conforto” (3xplatino), “Lento / veloce” (2xplatino), “Valore assoluto” (platino), “Buona (cattiva) sorte” (oro), “Mi rimani tu”. Terzo classificato alla prima edizione di Xfactor Italia, vanta numerosi riconoscimenti (Premio della critica Castrocaro, Vincitore del Cornetto Free Music Festival, Premio Teatro contro ogni barriera, Premio nazionale poesia San Domenichino, Premio Castrum d’Argento, Ligure Illustre 2017, Premio “Un autore per la musica italiana” Varigotti Festival 2018) e all’attivo sei album, due libri e un tour di nove date negli Stati Uniti. Ha aperto concerti di John Legend, Avril Lavigne, Black Eyed Peas, Ermal Meta, Bennato, Nomadi. L’ultimo singolo si intitola “Cerezo”, è stato presentato dal vivo allo stadio Ferraris prima di Sampdoria-Roma ed è contenuto nel doppio album “Buona Strada” (Universal) prodotto da Tiziano Ferro. Marco Cravero è un chitarrista ligure, ha suonato con Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ivana Spagna, New Trolls.

La musica dei due artisti accompagnerà dolcemente il pubblico verso il sorgere del sole, previsto intorno alle 6.30. Alla fine del concerto, verrà offerta a tutti i partecipanti una colazione con prodotti enogastronomici del territorio offerti dal Comune di Carpeneto. Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Agrion e del Comune di Carpeneto, il concerto si terrà all’interno della storica Tenuta Cannona, luogo ricco di fascino e di significato, anche per essere Centro Sperimentale indirizzato ad attività di ricerca e sperimentazione vitivinicola della Regione Piemonte e dove sarà possibile degustare i vini del Consorzio di tutela dell’Asti, grazie alla caratteristica ape car, e l’Ovada DOCG.

L’evento è in collaborazione con il CAI di Ovada. Per chi desidera raggiungere il luogo del concerto con una facile e suggestiva passeggiata in collina, il ritrovo è previsto alle ore 4.15 al parcheggio del cimitero di Rocca Grimalda. La partenza è alle 4,30 e l’arrivo al luogo del concerto circa un’ora dopo (richieste scarpe con la suola scolpita e torcia).

Per informazioni e materiale stampa: Valentina Dirindin, valentinadirindin@yahoo.it, press@alexala.info, 393 9196933