Inferno in autostrada, traffico in tilt dappertutto tra Liguria e Piemonte

Ovada – Nella giornata di ieri si sono verificate molte code in tutta la rete autostradale tra Liguria e Piemonte, code che hanno raggiunto i 15 chilometri fra il bivio A7- A12 e Recco. L’inferno autostradale si è verificato anche sulla A26, tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord, a causa d’un camion che ha perso il rimorchio all’interno d’una galleria. Qui non ci sono stati feriti, ma le ripercussioni sulla viabilità sono state ugualmente gravi, con una coda verso nord che ha raggiunto i nove chilometri.