La Liguria “Penitenziaria” chiede il divorzio dal Piemonte: “Ci rifilano tutti i detenuti problematici”

Genova – È un “apprezzamento convinto e sincero” quello che esprime la Segreteria Regionale della Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria all’iniziativa di Fratelli d’Italia in Regione Liguria che ha presentato un Ordine del Giorno (a firma del capogruppo di FdI Stefano Baleari e dei consiglieri regionali Sauro Manucci e Veronica Russo) con cui chiedono al Presidente Giovanni Toti e alla Giunta regionale di intraprendere tutto ciò che serve affinché la Liguria possa tornare a ospitare la sede del Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria, al fine di porre prontamente rimedio al caos degli Istituti di pena regionali.

“È un provvedimento che va nella giustizia direzione e che auspichiamo venga approvato trasversalmente da tutte le forze politiche presenti in Regione”, commenta il segretario regionale Sappe Vincenzo Tristaino (nella foto sopra), che ricorda come in più occasioni abbia chiesto che si tenessero in considerazione le criticità dei penitenziari liguri che, evidentemente, non sono più in condizione di gestire la situazione, con detenuti difficili mandati qui dal Provveditorato regionale di Torino, con una presenza di soggetti dalla personalità particolarmente violenta, senza nessuna possibilità di diversa collocazione all’interno della Regione. “Ora la Liguria – aggiunge Tristaino – dipende dal Piemonte e, come la segreteria regionale ligure del Sappe ha denunciato in più occasioni, l’ufficio regionale di Torino si sbarazza dei detenuti più pericolosi e problematici mandandoli qui da noi. Non a caso, buona parte dei gravi eventi critici violenti che accadono vedono protagonisti proprio detenuti assegnati da Torino. Insomma, la Liguria e le sue carceri sono diventate la discarica sociale del Piemonte”. Donato Capece, Segretario Generale del Sappe: “È stato un grave errore politico sopprimere, a Genova, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, accorpando tutto a Torino che, non a caso, manda tutti i detenuti più problematici dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta in Liguria”. Il Ministro della Giusitizia, Carlo Nordio (nella foto a lato) è avvisato, la pentola bolle ed è sul punto di esplodere.