Non ce l’ha fatta il piccolo Matteo svenuto in piscina, la famiglia ha donato gli organi

Torino – Matteo è deceduto ieri all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Aveva solo due anni ed era caduto nella piccola piscina nel giardino di casa tra il verde delle colline di Valgera, frazione di Asti, lunedì pomeriggio (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/08/01/bimbo-di-2-anni-trovato-svenuto-nella-piscina-di-casa/). È stata la nonna a notarlo galleggiare immobile sull’acqua e ha subito dato l’allarme al 118 mentre gli ha prestato i primi soccorsi. La squadra del 118 intervenuta con medico e infermieri l’ha rianimato dopo 45 minuti interminabili e tremendi, poi l’affannoso trasferimento a Torino con l’elisoccorso. Ma il piccolo Matteo era troppo grave, per troppo tempo non ha respirato per cui ogni tentativo di salvarlo è risultato vano e, nonostante ogni sforzo da parte dei medici, non s’è mai più ripreso. Il piccolo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico torinese attaccato alle macchine salvavita ma nelle scorse ore ha esalato l’ultimo respiro. Ieri a mezzogiorno la dichiarazione di morte cerebrale alla quale, al termine del periodo di osservazione previsto dai protocolli, ha fatto seguito la dichiarazione di decesso. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli Agenti di Polizia che stanno svolgendo le indagini, Matteo era in piscina col fratellino di quattro anni, quando la nonna s’è allontanata per pochi minuti e al suo ritorno ha trovato il nipotino svenuto e riverso nell’acqua. Quando l’ha tirato fuori Matteo non respirava più. La Procura della Repubblica di Asti ha aperto un fascicolo per accertare le dinamiche della tragedia. Intanto è stata disposta l’autopsia.