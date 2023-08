Al via la Pro Loco di Molino dei Torti

Molino dei Torti – È stata costituita la “Pro Loco Molinese Aps” per il rilancio del paese con le sue tradizioni, la sua cucina e i suoi vini con un profondo attaccamento alle tradizioni del paese e che guarda al futuro con prospettive nuove.

Ecco il direttivo:

Marta Torti (presidente),

Nadia Larocca (vice),

Paola Bettaglio (segretaria),

Giorgio Serino (tesoriere).

I consiglieri sono:

Stefania Angeleri,

Francesca Granellini,

Maddalena Macelli,

Leonardo Megardi,

Roberto Piccinini,

Elisabetta Rango,

Marco Rossetti,

Danilo Torti,

Pietro Torti,

Riccardo Traverso.

La storia del paese è antica. In tempi remoti Molino dei Torti si chiamava Rotta dei Torti e sorgeva sulla sponda destra dello Scrivia alla confluenza del Po. Era la più importante frazione (villa) di Castelnuovo Scrivia in quanto qui c’era il guado del Po. L’abitato fu inghiottito dalle acque e la sua fine ebbe inizio con l’eccezionale piena del 1801 che si concluse con quella del 1887. Di Rotta si hanno notizie a partire dal 410 quando, Alarico passò con il suo esercito per la bassa valle Scrivia lasciando un nutrito presidio a difesa del guado del Po. La parrocchia era dedicata a San Michele e constava di 190 anime. Le famiglie più importanti di Rotta dei Torti furono quelle dei Galli e dei Torti.

Bosco d’Este, nel 1443, conferma la sudditanza di Molino dei Torti a Castelnuovo che durerà fino al 1664, quando la comunità si sollevò e ottenne di amministrarsi da sé, esperimento che dura però pochissimi anni. Solo nel 1788 ottenne di far comune a sé.

La sua parrocchia risale al 1500, prima infatti dipendeva da quella di Rotta che fu soppressa nel 1887 perché corrosa dal fiume Po e le abitazioni erano già state spostate nel luogo attuale che era una semplice frazione del villaggio, abbandonando le loro case perché sistematicamente abbattute ad ogni piena del Po. La chiesa attuale sorge sull’area dell’antico oratorio di San Francesco e venne costruita all’inizio del secolo scorso. Il campanile è del 1928.

Una curiosità: Molino dei Torti è rinomata soprattutto per la qualità del suo aglio, considerato tra i migliori in circolazione. Il tutto garantito dai metodi usati dai produttori di Molino i quali non hanno mai abbandonato le tecniche tradizionali e, nel corso degli anni, il loro prodotto si è guadagnato un posto di rilievo sul palcoscenico nazionale. Le tecniche di coltivazione prevedono ancora oggi l’esercizio manuale di buona parte delle operazioni colturali che lo rendono unico sia nelle dimensioni del bulbo che nella colorazione particolarmente bianca della pelle. Le varietà coltivate a Molino sono due: il “Borgognone” o “Ravagno” che si raccoglie verso giugno che è particolarmente adatto nelle insalate, crudo verde, la cui durata e la freschezza del bulbo è limitata mentre l’aglio classico di Molino dei Torti viene raccolto a luglio e dopo un periodo di essiccazione al sole, rivoltato giornalmente per arieggiarlo, viene confezionato in mazzi che possono essere conservati (al fresco) sino all’anno successivo.