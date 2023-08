Alessandria Calcio: c’è chi promette, c’è chi fa finta, c’è chi spia

Il “Gruppo Corda”, che chiamo così per comodità ma che in realtà è guidato dall’imprenditore sardo Felleca mentre Nini Corda (nella foto) è il referente tecnico, si era ultimamente avvicinato alla società mandrogna (Alessandria Calcio e quel che ne resta) in occasione dello strappo fra il presidente Benedetto e il socio minoritario Pedretti (con l’accento sulla i). Il gruppo sardo aveva in precedenza lavorato bene a Foggia e a Como ma aveva avuto problemi a Seregno e Lugano. Vista la crisi della società grigia, s’era avvicinato alla realtà mandrogna dando segni di interesse al fine di entrare nella pattuglia proprietaria o, addirittura, di rilevare in toto la società. All’abboccamento aveva fatto seguito la richiesta di documentazione necessaria per valutare una possibile offerta. Documentazione che non s’è mai vista per cui “l’uomo nuovo” dei Grigi, Rinaldo Zerbo, che per ora si muove come “consulente” di Enea ma che sembra destinato a interpretare ruoli di responsabilità all’interno della struttura societaria, ha fatto sapere agli imprenditori isolani che l’attuale proprietà è intenzionata a procedere da sola. Alla luce di tale notizia si direbbe che qualcosa di importante possa accadere a stretto giro di posta nel club grigio anche se diventa difficile capire cosa. Comunque ci pare ovvio che la situazione tecnica, economica, sportiva, proprietaria e societaria dell’Alessandria Calcio non possa rimanere ancora a lungo annegata in questa specie di salamoia utile a nessuno né, tanto meno, ai protagonisti della vicenda. Nel frattempo segnalo che la società ha deciso che gli allenamenti della squadra saranno svolti a porte chiuse pertanto i giornalisti e gli sportivi devono ringraziare sentitamente la maleducazione e l’invadenza di qualcuno che, nei giorni scorsi, ha bellamente approfittato della sua veste e del proprio peso nella comunicazione sportiva cittadina, adottando un comportamento molto discutibile.