Da Asm Costruire Insieme Alessandria – Sale d’Arte e Marengo Museum aperti anche a Ferragosto

L’Azienda Costruire Insieme che gestisce alcuni musei civici di Alessandria, informa i visitatori che martedì 15 agosto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sia le Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 che il Marengo Museum saranno aperti al pubblico.

“Le Sale d’Arte” ospitano le esposizioni “Gabriele Basilico: Ritorni a Beirut – Back to Beirut”, scatti che testimoniano il profondo legame fra il fotografo di fama internazionale e la città libanese, e la mostra “Gabriele Basilico Alessandria 2006” la “visione” di Basilico maestro del paesaggio urbano, di quelle strutture storiche e architettoniche, insieme alle vie e alle piazze, che rappresentano gli elementi identitari della Città di Alessandria.

Per queste esposizioni e per i pregiati affreschi del ciclo Arturianosempre custodito alla Sale d’Arte, uno dei più antichi esempi di “Camera Lanzaloti” che si sia conservato fino ai giorni nostri, nel pomeriggio di Ferragosto sono previste due visite guidate per il pubblico, rispettivamente alle ore 16:00 e alle ore 17:30, il cui costo è compreso nel biglietto d’ingresso.

Le Sale d’Arte mantengono inoltre il loro orario di apertura dal giovedì alla domenica sempre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per tutto il mese d’agosto.

Altra novità per questo agosto 2023 l’apertura serale delle Sale d’Arte in occasione del Capodanno Alessandrino, il 31 agosto dalle ore 20:30 alle 23:30.

Anche il Marengo Museum sarà aperto il giorno di ferragosto dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Villa Delavo sede del Museo è pronta ad accogliere i visitatori per raccontare la storia della campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di Marengo, fra cimeli, divise militari, proposti nelle splendide sale affrescate della villa. La vittoria di Bonaparte del 14 giugno 1800 a Marengo ha certamente costituito un elemento importante nella successiva storia europea e uno degli atti fondanti per il processo italiano di unificazione nazionale.

Il Marengo Masuem – sempre ad agosto – sarà aperto ogni sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.asmcostrurieinsieme.it e la pagina Facebook aziendale https://www.facebook.com/culturalecostruireinsieme/