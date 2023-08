Dal Museo del Tramways di Altavilla Monferrato – Cineforum: “La vita è un treno”

Sabato 12 agosto prende il via “La vita è un treno”, il nuovo Cineforum organizzato al Museo del Tramways di Altavilla Monferrato. Tre imperdibili appuntamenti – a ingresso libero – per riscoprire grandi capolavori del cinema internazionale, realizzati in collaborazione con l’Associazione di Cultura Cinematografica e umanistica La Voce della Luna di Alessandria e la FIC (Federazione Italiana Cineforum).

Si parte alle 21.30 al Museo del Tramways di Altavilla Monferrato, in via Località Cittadella 7, con la proiezione de “Il treno” di John Frankenheimer, pellicola del 1964 con Burt Lancaster e Paul Scofield. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta le gesta di un ferroviere francese membro della Resistenza che tenterà in tutti i modi di impedire che un treno carico di opere d’arte trafugate finisca in Germania. Introduce il film Barbara Rossi, film educator, saggista di cinema e presidente dell’Associazione La Voce della Luna.

Agosto 1944. Dopo la liberazione di Parigi il colonnello nazista von Waldheim (Paul Scofield) tenta di spedire in Germania un treno carico di capolavori della pittura francese. Paul Labiche (Burt Lancaster), ispettore delle ferrovie affiliato alla Resistenza, con l’aiuto di molti impedirà il saccheggio.

Vigoroso film bellico dal potente dinamismo, tratto dal libro di memorie “Le front de l’art” dello storico dell’arte Rose Valland, “Il treno” drammatizza un’importante pagina di storia della resistenza francese, introducendo una riflessione di fondo sul confronto tra valore dell’arte e valore della vita nel contesto bellico. La regia era stata affidata in un primo momento ad Arthur Penn, che aveva in mente un film molto più introspettivo rispetto a quello poi girato da Frankenheimer. (fonte: “Long Take”)