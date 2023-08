Acqui Terme – Continua il calvario di chi deve viaggiare in treno sulla linea Acqui – Ovada – Genova che da sabato 12 agosto fino a domenica 10 settembre sarà interrotta per cui non ci saranno treni in transito. Al loro posto i soliti autobus sostitutivi lungo l’intero tragitto, escluse la statale 456 del Turchino e parte dell’autostrada A26. Naturalmente tutto ciò è dovuto all’eterno cantiere lungo la tratta.