Mentre percorrono l’autostrada guardano un incidente sulla carreggiata opposta e si tamponano

Alessandria – Doppio incidente stradale sull’autostrada A21 Torino-Piacenza in direzioni opposte fra i km 58 e 60, tra Alessandria Ovest e Felizzano abbiamo già scritto, ma dobbiamo tornarci sopra per riferire particolari inediti. Infatti per quanto riguarda il secondo incidente, si tratta d’un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli e che, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stato causato da un un momento di distrazione di uno dei conducenti che osservava cosa era accaduto nell’altra carreggiata in direzione Torino dove un mezzo pesante aveva tamponato un’auto che si era ribaltata: due persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118 in codice giallo e verde. Il tamponamento invece è avvenuto in direzione Piacenza, qui il bilancio è di un ferito lieve.

Foto Ansa