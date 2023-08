Bandi regionali per l’acquisto di reti antigrandine e impianti antigelo

Torino – Da oggi, giovedì 10 agosto, fino a giovedì 30 novembre 2023, gli imprenditori agricoli piemontesi, sia singoli che associati, potranno presentare domanda in Regione per avere il contributo all’acquisto di reti antigrandine e impianti antigelo a tutela delle coltivazioni. L’Assessorato all’Agricoltura ha reso pubblici i bandi relativi allo sviluppo rurale 2023-2027 per gli investimenti nella prevenzione dei danni di tipo abiotico alle colture, causati da fenomeni atmosferici eccezionali e di maggiore intensità. L’obiettivo è offrire un supporto concreto agli agricoltori piemontesi per contrastare e mitigare gli effetti negativi di eventi meteorologici inusuali, come gelate straordinarie e improvvisi temporali di grandine. Un’attenzione particolare è dedicata alla salvaguardia delle produzioni di frutteti, vigneti e coltivazioni orticole, che nel mese di luglio sono state duramente colpite. Il bando riguardante le reti antigrandine è dotato di un budget di 2 milioni di euro e prevede un supporto per spese ammissibili fino a un massimo di 150 mila euro, coprendo il 50% dei costi reali. Un milione di euro per l’acquisto e l’installazione di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina per prevenire i danni da gelo. In entrambi i bandi il contributo copre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 150.000 euro.