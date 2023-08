Pozzolo smentisce Novi che fa la solita figuraccia

Cassano Spinola – Mentre il Comune di Pozzolo – confermando quello che abbiamo scritto ieri a proposito della bufala diffusa a Novi su un presunto incidente stradale avvenuto a Pozzolo che avrebbe danneggiato l’acquedotto per cui anche quel Comune avrebbe avuto il problema dell’acqua inquinata – con un secco comunicato smentisce tutto e conferma che l’acqua del paese è potabile e non c’è nessun allarme. Tutto ciò mentre a Cassano Spinola è scattato il divieto all’utilizzo dell’acqua erogata dall’acquedotto novese su tutto il territorio comunale ad eccezione della località di Gavazzana. Il comunicato è di Gestione Acqua che è del Gruppo Acos, e siamo sempre lì. Il divieto fa seguito a una nota pervenuta da Asl Al nella quale si evidenziano valori batterici non conformi.