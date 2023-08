Stefano Tacconi sta bene, è in vacanza a San Giovanni Rotondo in Puglia

San Giovanni Rotondo – L’hanno salvato i medici di Alessandria della squadra di Neurochirurgia del professor Andrea Barbanera e ora è i spiaggia quasi completamente guarito, mentre segue la riabilitazione all’ospedale Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Stefano Tacconi domenica 6 agosto ha finalmente fatto la sua prima uscita pubblica, per poi tornare all’ospedale. Come si ricorderà il popolare ex portiere della Juventus e degli Azzurri aveva avuto un grave malore mentre si trovava ad Asti per le Giornate delle figurine nel pomeriggio del 23 aprile 2022. Il figlio Andrea che era con lui ha dato l’allarme. L’arrivo dell’ambulanza del 118 e il ricovero d’urgenza in codice rosso all’ospedale Massaia, quindi il trasferimento immediato all’ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria, rimanendo a lungo tra la vita e la morte. Curato in maniera eccellente dalla squadra del professor Barbanera s’è salvato e si prevede che fra qualche mese possa tornare in piedi come prima.

Foto tratta da facebook