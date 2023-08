Lotto: la prossima sarà una settimana storica con 4 estrazioni consecutive

Roma (Agimec) – La prossima settimana sarà storica per il gioco del Lotto poiché vedrà quattro estrazioni consecutive, da mercoledì 16 agosto a sabato 19 agosto. Si tratta della prima volta in tutta la storia del Lotto in Italia. L’evento unico sarà possibile grazie alla concomitanza del posticipo dell’estrazione di martedì, che coincide con la festività di Ferragosto e col concorso straordinario del venerdì. Fino a fine anno infatti, per aiutare le località dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni di maggio scorso, è stata istituita una quarta estrazione speciale ogni venerdì. Grazie a questo quindi, ci saranno estrazioni consecutive il mercoledì, il giovedì, il venerdì ed il sabato. Ovviamente anche il 10eLotto, con le estrazioni serali, avrà lo stesso straordinario evento.