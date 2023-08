A Novi ci sono i profeti: il Comune ha pubblicato giovedì un comunicato sulla fine dell’emergenza idrica datato venerdì

Novi Ligure – Nell’ultimo mese a Novi ne abbiamo viste di tutti i colori: dalla presidente del consiglio che posta sue foto provocanti su Instagram, all’assessora marocchina che interviene in consiglio comunale in aperto contrasto al sindaco; dal vicesindaco – che sostituiva il sindaco con la febbre – che dorme durante il consiglio comunale, all’emergenza acqua attribuita dai Trina del Comune a un incidente stradale a Pozzolo mai avvenuto. Ora siamo alle profezie in quanto il vicesindaco Simone Tedeschi (nella foto col sindaco), per il fatto che il sindaco Rocchino Muliere è “scappato” in ferie, giovedì 10 agosto alle ore 15:43 ha pubblicato sulla pagina web del Comune di Novi (a sinistra) l’avviso che l’emergenza idrica era finita, ma datato venerdì 11 agosto, salvo poi dovere smontare la pagina per cui ne compariva una seconda di errore utente (a destra) alle 16:25, cioè 42 minuti dopo. Siamo al delirio.