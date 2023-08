Aggredite da un pitbull, due persone finiscono all’ospedale

Vignale Monferrato – Per separare due cani che si stavano azzannando in Frazione San Rocco alcuni presenti sono intervenuti quando uno dei due cani, un pitbull, ha cambiato obiettivo e li ha attaccati. Per difendersi, i soccorritori hanno usato secchi d’acqua che hanno lanciato contro il cane che alla fine ha desistito. Alla fine i feriti erano due ed è intervenuta l’eliambulanza per il loro trasporto in ospedale, anche se, per fortuna, le ferite non destavano preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando le verifiche del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Le persone ferite non sono del posto ma villeggianti ospiti di amici.