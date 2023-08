Cantieri sulla A7 e sulla A26, traffico molto rallentato

Novi Ligure – Mentre sulla A7 (Milano – Serravalle – Genova) il traffico, nonostante l’apertura dei cantieri, è abbastanza regolare specie in direzione Genova, si prevede il “bollino rosso” in diverse fasce orarie sulla A26 (Genova – Gravellona Toce). I tempi di percorrenza sulla rete ligure per la settimana di Ferragosto saranno in genere superiori o molto superiori alla media soprattutto tra la mattinata e il pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto, mentre in serata il traffico dovrebbe essere scorrevole. Domani, domenica 13, i disagi maggiori si registreranno prevalentemente tra il pomeriggio e la sera. Per il resto della settimana – eccezion fatta per la A7 che sarà sempre trafficata, la situazione sembra abbastanza tranquilla con qualche rallentamento sulla A10 verso est, soprattutto alla mattina. Altro fine settimana pesante da venerdì 18 agosto in previsione dei primi rientri.