Carambola di auto sulla A21

Alessandria – Stamane verso le cinque sulla A21 (Torino-Piacenza-Brescia) s’è verificato un incidente tra i caselli ovest ed est in direzione Piacenza che ha interessato tre automobili, una delle quali dopo il contatto con gli altri veicoli ha capottato capovolgendosi più volte su se stessa e finendo capovolta sulla corsia di sorpasso. Fortunatamente il conducente del mezzo, ferito e trasportato in ospedale in codice giallo, non è grave. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. L’autostrada non è stata chiusa al traffico e i veicoli coinvolti sono stati rimossi in breve tempo dal luogo dell’incidente.