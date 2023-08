Ha gettato il gatto nel torrente: condannata

Pomaro Monferrato – Il Tribunale di Vercelli ha condannato a un mese e 23 giorni la donna che nel 2021 aveva gettato il suo gatto chiuso dentro un trasportino nel torrente Grana. Per essere sicura che il gatto non si liberasse, aveva bloccato il gancio di apertura e sigillato la porticina con del nastro adesivo. Un testimone aveva visto tutto ed era riuscito ad annotare il numero di targa del veicolo della donna per poi fare una segnalazione a Carabinieri Forestali e Guardie Zoofile. L’animale è stato recuperato ancora vivo e dato in custodia a Morena Botta, comandante regionale Gepa (Guardie Ambientali). Purtroppo dopo molti mesi di cure il gatto è morto.