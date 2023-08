Spara contro l’auto dopo il litigio: arrestato per tentato omicidio

Voghera – I carabinieri di Voghera hanno arrestato giovedì sera Davide Palumbo, ambulante di 37 anni. Lo stesso giorno in tarda mattinata era andato al campo nomadi iriense di Via Piacenza 61 e ha litigato con un Rom di 77 anni pregiudicato, che vive lì. Al termine della discussione ha esploso due colpi di pistola contro la Bmw del 77enne colpendo i vetri del veicolo, frantumandoli, ed è scappato. Palumbo è stato intercettato dai Carabinieri del radiomobile di Voghera in centro città con ancora l’arma in auto e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di armi oltre a sequestrargli la pistola calibro 38. Davide Palumbo non è nuovo ad azioni del genere in quanto già il 10 luglio del 2022 in Piazza Duomo aveva sparato due colpi di pistola per intimidire un uomo seduto al bar che fa angolo con Via Cavour. Il bersaglio, un Dominicano di 52 anni, rimase ferito a una gamba. Per quella storia Palumbo era stato arrestato e poi posto ai domiciliari.

Foto tratta da Il Giorno