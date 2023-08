Alessandria Calcio passa per 4-0 nell’amichevole a porte chiuse contro la Valenzana Mado

Alessandria (Alessandria 4 – Valenzana 0) – Una “sgambata” per i Grigi che hanno superato in souplesse la Valenzana con quattro gol senza subirne. La partita amichevole si è svolta a porte chiuse al campo sportivo della Michelin. I gol, due per tempo, sono stati segnati da Cesaroni, Zenuni, Ascoli e Pellitteri. La Valenzana Mado, nettamente inferiore, ha però dato prova di una certa combattività che lascia ben sperare per il prossimo campionato.

Alessandria: Liverani, Ciancio, Rota, Ercolani, Crivellaro, Nichetti, Zenuni, Cesaroni, Ghiozzi, Gazoul, Cori. Utilizzati: Virano, Belgiovine, Checchi, Nunzella, Pellegrini, Pellitteri, Ascoli, De Ponti, Ronci, Icardi, Gjomemo, Barmaz. All.: Fiorin

Valenzana Mado: Losa, Spriano, Bardone, Andriolo, Mazzocca, Ventre, Rodriguez, Simone, Balzo, Perez, Cipollone. Schierati: Rosti, Guglielmi, Akouah, Souman, Marelli, Russo, G.Barisone, E.Barisone, Palazzo, Brasolin, Zannetti. All.: Pellegrini.

Foto tratta da Tutto C