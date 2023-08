Spaccata notturna in Via Vochieri, ladri arrestati dai Carabinieri in tempo di record

Alessandria – Spaccata nella notte di ieri sabato 12 agosto in Via Vochieri 120. Verso le 2:30 due marocchini rispettivamente di 30 e 42 anni hanno sfondato la vetrina del ristorante brasiliano Divagar. Una volta entrati i due ladri hanno rubato 36 bottiglie di superalcolici e il registratore di cassa con l’incasso della giornata. Qualche residente ha dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che in breve tempo sono riusciti a raggiungere i due in fuga e ad arrestarli. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo l’arresto i due in mattinata sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dinanzi al giudice Gianluigi Biasci. Il difensore legale dei due accusati ha richiesto i termini per preparare la difesa e l’udienza è stata rinviata.