Agricoltore prelevava l’acqua dal fiume: multato

Casale Monferrato – Il titolare di un’azienda agricola di Frassineto Po è stato multato dai Carabinieri Forestali in quanto sorpreso a captare l’acqua dal Torrente Gattola, inserito nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria. Il prelievo avveniva con una pompa idrovora alimentata da un trattore, lungo la sponda del torrente in prossimità della fattoria dell’agricoltore, che stava effettuando il prelievo, che si trova a poca distanza. Al titolare dell’azienda responsabile dell’atto illegale è stata notificata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 3.000 a un massimo di 30.000 euro per violazione del Regolamento regionale recante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, in quanto prelevava acqua in assenza di qualsiasi autorizzazione.