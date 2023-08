Coltivava in giardino piante di marijuana: denuciato

Valenza – Un uomo di 60 anni coltivava una ventina di piante di marijuana nel giardino di casa. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia municipale di Valenza che hanno anche trovato altre piantine in fase di essiccazione insieme a una bilancia e ad altro materiale per la lavorazione della sostanza e la sua preparazione. L’uomo è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre le piante e il materiale trovato per la preparazione della droga sono stati sottoposti a sequestro.