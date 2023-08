Dopo l’incidente le auto perdono olio e seminano detriti: i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici dell’Anas hanno messo in sicurezza la zona

Alessandria – Dopo l’incidente le auto coinvolte oltre ai rottami sparsi per la strada hanno perso anche molto olio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. L’incidente, senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, si è verificato ieri sera verso le nove e mezza lungo la provinciale per Valenza, tra Valmadonna e la “Colla”. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate con disagi per la viabilità. Sul posto anche una squadra di tecnici dell’Anas, una pattuglia della Polizia Municipale insieme a Carabinieri e Agenti Polstrada che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità si sono concluse fin dopo mezzanotte.