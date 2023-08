Ovada – Erano le 9:20 circa quando sulla A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto dopo il casello di Ovada in direzione Genova, s’è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli per cui s’è formata una coda di 4 chilometri. Sul posto, oltre a una pattuglia di Polstrada e una squadra dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa di Masone chiamata in codice giallo. Per fortuna i feriti presenterebbero lesioni lievi.