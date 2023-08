La Bibbia è stata manipolata per cui non corrisponde, stando ai dati raccolti da Mauro Biglino, alla verità. Yahweh, il dio degli ebrei che è ancora vivo e vegeto (vive circa 35.000 anni) è solo uno dei tanti elohim (anche Gesù lo è) e ha una compagna, una moglie: strana situazione per il presunto Onnipotente, situazione che noi cerchiamo di spiegarvi. Non v’è dubbio che siamo di fronte a una colossale menzogna che cerchiamo di smascherare.