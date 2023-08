Viverone è mille volte meglio di Formentera: boom di turisti

Viverone – La stagione è in pieno svolgimento, al giro di boa del Ferragosto, ma è già record di presenze turistiche per il lago di Viverone, che si conferma una delle mete preferite dai villeggianti provenienti dai paesi del Nord Europa. Poco meno di 100.000 le presenze registrate dall’Agenzia turismo Torino. Erano intorno ai 90.000 nel 2017, secondi i dati dell’osservatorio regionale del Piemonte. I soggiorni sono brevi: da sette giorni, al classico fine settimana. In cima alla classifica delle presenze straniere ci sono soprattutto olandesi, belgi e francesi, amanti della tranquillità, dei tramonti sul lago e del trekking nei sentieri che si snodano nell’Anfiteatro morenico. Giovedì 16 agosto c’ è il clou del cartellone estivo con i fuochi d’artificio sul lago. Tutto esaurito nei campeggi, che si affacciano sul lago e nelle due aree camping, affollati di stranieri che amano fare il bagno.