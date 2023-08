Picchia e minaccia la madre di morte ma arriva una pattuglia della Polizia e finisce dentro

Voghera – Il carcere è stato l’inevitabile epilogo d’una vicenda che si protraeva nel tempo con un figlio violento e in preda ai fumi dell’alcol, e la madre impaurita che spesso era vittima della violenza dell’uomo che la picchiava e la minacciava di morte con un coltello. La volante del Commissariato è intervenuta una prima volta nella notte di sabato 12 agosto, dopo che sulla linea di emergenza 112 NUE era arrivata una richiesta d’aiuto proveniente da una donna che riferiva d’essere minacciata dal figlio con un coltello da cucina. Gli agenti, sul posto, hanno trovato la donna impaurita, all’esterno dell’abitazione, mentre nell’alloggio c’era figlio, che è stato deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Il coltello è stato sequestrato. La cosa s’è ripetuta ieri quando i vicini di casa della signora hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato, dopo che le avevano dato ospitalità per sottrarla alle violenze del figlio. Sentita dagli agenti, la donna ha detto d’essere stata percossa e ancora una volta minacciata di morte dal figlio. A questo punto gli Agenti sono entrati in casa sua e hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione psico-fisica, il quale, nonostante la loro presenza, ha perseverato nella sua condotta, minacciando ancora di morte la madre. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia prima di finire in carcere a Voghera dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.