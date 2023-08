Torino – Ultima amichevole in casa Juventus prima dell’inizio del campionato. I Bianconeri, per perfezionare la condizione in vista dell’esordio stagionale in Serie A contro l’Udinese, affronteranno questa mattina – alle 10.30 – l’Alessandria. Appuntamento alla Continassa, a porte chiuse, con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe.