Bardonecchia è già raggiungibile in autostrada, restano problemi per la viabilità interna e la scarsità di acqua potabile

Bardonecchia – Il paese da oggi è accessibile (via autostrada) a chi ha la seconda casa o può dimostrare una prenotazione alberghiera, mentre la Statale 335 resta percorribile solo per i mezzi di pulizia. Giovedì 17 agosto sarà consentito il mercato settimanale del Borgo Vecchio. Per il fatto che l’acqua potabile scarseggia in molte zone del Paese, il Comune ha messo a disposizione due autobotti per il rifornimento e ha messo a disposizione il numero verde Smat (800 060 060) per le segnalazioni d’emergenza. Disponibili, su richiesta, anche delle taniche da 10 litri per privati e strutture che necessitano di maggiore quantità di acqua.