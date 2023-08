Maxitamponamento sulla A7

Serravalle Scrivia – Grave incidente sull’autostrada A7 stamane poco prima delle 8:30, all’altezza di Bolzaneto. Nel maxitamponamento un uomo di 60 anni è rimasto ferito anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Per accertamenti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico Internazionale di Voltri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Bolzaneto, della Croce Verde di Busalla, della Croce Oro di Manesseno e della Croce Azzurra di Fegino, oltre a due pattuglie della Polizia Stradale di Genova. Altre persone sono rimaste coinvolte, ma per fortuna nessuna di loro ha riportato conseguenze. A causa dell’incidente si sono verificate code chilometriche mentre la viabilità in direzione Genova è rimasta sensibilmente rallentata per un paio d’ore.