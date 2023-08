Nell’amichevole contro la Juve confermati i limiti dei Grigi: scarsa visione di gioco, arrendevolezza e poche idee

Torino (Juventus 5 – Alessandria 0) – Amichevole a porte chiuse stamane dei Grigi contro la Juventus alla Continassa coi Bianconeri che hanno vinto in souplesse per 5-0. Pogba ha giocato dal 1′, trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic, e ha segnato anche una rete nel primo tempo (oltre alla doppietta di Rugani). Buone notizie pure per Nicolò Fagioli, in recupero dall’infortunio alla clavicola di fine maggio. Ha giocato alcuni minuti e ha firmato una rete nella ripresa, così come il 9 Dusan Vlahovic.