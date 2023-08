Attraversa sulle strisce ma un’auto lo centra in pieno

Alessandria – Stamane verso le 9 un uomo di 70 anni è stato investito da un’auto Opel Astra mentre attraversava la strada all’angolo tra Corso Romita e Via Pacinotti al Rione Pista. Ricoverato al Pronto soccorso in codice giallo, non sarebbe in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica del sinistro mentre il tratto di corso Romita dove è avvenuto l’incidente è stato chiuso al traffico. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l’uomo abbia urtato il parabrezza dell’auto investitrice ed è stato sbalzato per qualche metro sull’asfalto. Sul posto anche l’autoambulanza del 118 che l’ha trasportato all’ospedale. La viabilità in quel punto è stata riaperta verso le 10.