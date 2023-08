Dopo gli ultimi atti vandalici, i Giardini Usuelli saranno chiusi di notte a partire da settembre

Alessandria – Dopo gli atti di vandalismo che si sono verificati ai Giardini Usuelli nella notte fra domenica e lunedì, vigilia di Ferragosto, per cui è stato anche dato alle fiamme un ciclomotore, la Giunta Comunale ha deciso che da settembre gli accessi al parco saranno chiusi nelle ore notturne. Secondo le indagini svolte dalla Questura, il motorino era stato rubato in Via Firenze e poi portato nel parco con ancora il bloccasterzo inserito. È stata bruciata la sella, oltre al libretto di circolazione, l’assicurazione e vari oggetti personali.