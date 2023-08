Sono scattate le manette per l’uomo che ha sparato al vicino attraverso la porta

Voghera – Un pregiudicato di 56 anni, M.G. abitante in Via Dettoni 17, al culmine di una lite condominiale con D.R. di 70 anni, suo dirimpettaio, gli ha sparato attraverso la porta del suo appartamento. Il grave fatto è di ieri notte, e non è stato ignorato da altri condomini che hanno sentito gli spari e hanno chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno individuato l’anziano che ha subito l’aggressione, ferito al braccio e al volto da colpi di arma da fuoco. È stato medicato dal personale del 118 giunto sul posto e trasportato al San Matteo di Pavia, ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Subito dopo sono riusciti a rintracciare l’aggressore che è stato arrestato, mentre , in seguito alla perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due fucili da caccia a canne mozze, uno dei quali utilizzato per colpire il vicino. Deve rispondere di tentato omicidio e detenzione illegale di armi da fuoco. Al termine delle formalità di rito, è stato associato al carcere di Pavia.

Nella foto, il codominio dove è avvenuto il fatto