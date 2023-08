Gianni Rivera compie oggi 80 anni

Alessandria – Oggi, 18 agosto 2023, Gianni Rivera compie 80 anni. Infatti ê nato il 18 agosto 1943 proprio ad Alessandria. Considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, è figlio del ferroviere Teresio e della casalinga Edera, Ha iniziato a giocare a calcio all’Oratorio Don Bosco di Alessandria per poi esordire (altro record) in Serie A a soli quindici anni con la maglia dell’Alessandria passando giovanissimo al Milan, nel quale militò per diciannove stagioni di cui dodici da capitano. Fu tre volte campione italiano, primo Pallone d’oro italiano nel 1969, una volta campione europeo, secondo ai mondiali di Messico. Rivera con 128 reti è il centrocampista più prolifico nella storia della massima serie. Con la maglia della nazionale ha ottenuto 60 presenze e 14 reti disputando quattro campionati del mondo.Nel 2004 è stato inserito nel FIFA 100, lista dei 125 più grandi giocatori viventi compilata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione internazionale. Dopo il ritiro avvenuto nel 1979 e dopo ben 501 partite in serie A è stato vicepresidente del Milan fino al 1986. Gianni Rivera è stato anche parlamentare per quattro legislature e sottosegretario alla Difesa. Rivera é Commendatore all’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Buon compleanno Cumenda!