Tutti vogliono Mago Zac in una città nel caos totale come Alessandria

Alessandria – La notizia è di questi giorni. Ieri è uscito qualcosa su Lo Spiffero e oggi noi cerchiamo di approfondire. Si tratta dell’ipotetica successione al dottor Antonello Zaccone come responsabile del settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio di Palazzo Rosso, cioè la “cassa” del Comune di Alessandria. Il nome più ricorrente è quello di Roberto Salvaia da Pinerolo, già direttore dello staff area finanziaria del Comune di Alessandria. Zaccone sarebbe destinato – secondo indiscrezioni – a diventare Ad del Gruppo Amag. Sarà vero? Non è dato sapere. Di certo c’è l’incontro dello stesso dottor Zaccone col sindaco di Alessandria Giorgio Abonante che, secondo i bene informati, gli avrebbe detto di aver bisogno di lui in quanto tecnico di grande esperienza nel settore della pubblica amministrazione per un Comune, come quello di Alessandria, con una marea di problemi da gestire e risolvere. “Mago Zac” sarebbe la persona giusta, in grado di far spuntare dal cilindro la soluzione sotto forma di coniglio. Ma il nostro mago è richiesto anche in Amag che, dopo le dimissioni rassegnate il 28 febbraio scorso a soli cinque mesi dalla nomina, dell’amministratore delegato del Gruppo Claudio Biestro, è nel caos. Ci sono troppi galli nello stesso pollaio: Emanuele Rava, area Pd, che ha preso il posto di Biestro, e Claudio Perissinotto, anche lui area Pd, presidente. Ma, secondo il solito maligno (nella foto a sinistra), le perplessità di Mago Zac deriverebbero anche dall’esistenza di un gruppo attivo a Palazzo Rosso composto da Felice Borgoglio, Paolo Arrobbio, Enrico Pelizzone, Ezio Guerci, Giovanni Barosini, e l’Assessore Berrone, che non sarebbe in consonanza con Abonante. La partita da giocare è difficile anche per un mago come lui, e riguarda licenze per nuovi insediamenti industriali, permessi di costruire, parcheggi (Piazza Garibaldi), insediamenti commerciali (in D8), cimiteri, piscina comunale. Il tutto è reso ancora più complicato dal pensionamento dell’architetto Robotti, un grande mediatore. Insomma la situazione appare troppo ingarbugliata e la decisione di lasciare la Tesoreria per finire in un tale casino pare aver bloccato, per ora, ogni decisione. Tuttavia Abonante insiste chiedendo a Zaccone di affiancarlo almeno nei dossier strategici: ospedale, terzo ponte, crisi economica, problemi ambientali, Smart city che non decolla perché dopo due anni e mezzo di gara il piano economico finanziario non sta più in piedi. Tornando in ambito Amag bisogna ricordare che Paolo Ronchetti, ad di Amag Reti Idriche, è stato stato fatto fuori, ma Ronchetti non è un tipino tranquillo per cui è andato in Procura denunciando Perissinotto e C. Questo è stato il classico sassolino negli ingranaggi del gruppo di cui prima. L’assessora alle finanze del Comune Antonella Perrone (Bilancio e Partecipate, Valorizzazione del Patrimonio Comunale, Economato, Gare e Acquisti) ha lanciato un grido di allarme informando Abonante della grave situazione e puntando il dito su quelli che remerebbero dall’altra parte, che sono tanti. Per Abonante e Perrone la fine del generale Custer sarebbe dietro l’angolo se procedessero con lo scontro frontale e Mago Zac, che piuttosto scafato e prudente, sarebbe l’uomo giusto al posto giusto. D’altronde in un tale casino generale solo un mago come lui può risolvere tutto con un semplice colpo di bacchetta magica.