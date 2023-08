Al via il “controesodo”, riparte il calvario in autostrada

Alessandria – Ci siamo, le famiglie italiane del Nord-Ovest che sono andate in Liguria per passare le ferie di Ferragosto tra oggi (sabato) e domani (domenica 20 agosto) torneranno a casa in massa generando quel fenomeno che ormai conosciamo col brutto termine di “controesodo”. I tempi di percorrenza previsti sono superiori (bollino giallo) e molto superiori alla media (bollino rosso) soprattutto nel fine settimana, specialmente domani (domenica) sulla A7 (Genova-Serravalle-Milano) e sulla A26 (Genova-Gravellona Toce). Sulla A7, in particolare, si prevedono condizioni di disagio per tutta la settimana a venire, eccezion fatta per ore serali.

Foto di repertorio tratta da Il Messaggero