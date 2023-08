Distrutto dalle fiamme un centro commerciale

Acqui Terme – Per cause in corso di accertamento nella tarda serata di ieri è divampato un vasto incendio nel deposito di un grande punto vendita di elettrodomestici, apparecchi elettronici e arredi casa posto tra Acqui Terme e Strevi, sulla strada provinciale 30 (Stradale per Alessandria) al n.103, vicino all’ex discoteca Palladium. Poco prima di mezzanotte quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Acqui, Alessandria e Ovada sono intervenute sul posto e hanno avuto ragione delle fiamme verso le 4:30 di stamane. In mattinata è proseguita l’opera dei pompieri che hanno dovuto bonificare l’area. Per fortuna non si registrano vittime. Ingenti i danni soprattutto perché nel deposito vi erano centinaia di elettrodomestici ancora imballati e molte cucine nuove pronte alla vendita. Sul posto anche la Polizia Stradale per cui il tratto interessato tra le due rotatorie è stato momentaneamente chiuso al traffico onde consentire il ripristino della viabilità.