L’Alessandria prevale di misura sull’under 19 della Juve

Alessandria (Alessandria 2 – Juventus U19 1) – L’Alessandria ha battuto per 2-1 la Juventus Under 19 nel test amichevole di stamane al Michelin Sport Club di Spinetta Marengo. I grigi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Cori ma poi i giovani bianconeri hanno pareggiato con Turco. Nella ripresa è arrivato il gol della vittoria grazie a Ghiozzi. Nel secondo tempo è sceso in campo anche il neo acquisto Luca Ercolani.

Alessandria: Liverani, Nichetti, Checchi, Rota, Cori, Galeandro, Nunzella, Martinelli, Pellegrini, Ciancio, Gazoul. A disposizione Virano, Gueli, Ercolani, Ronci, Pellitteri, Ghiozzi, Ascoli, De Ponti, Zerbo, Belgiovine.