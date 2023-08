Omicidio di Cuneo, arrestato l’olandese di 21 anni che ha ucciso il padre e un amico

Cuneo (Adnkronos) – È stato arrestato dai carabinieri Sacha Chang, il ragazzo olandese di 21 anni, ricercato dopo l’omicidio del padre e d’un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Dovrà rispondere dell’accusa di duplice omicidio. Il giovane, con problemi psichici, era fuggito a piedi il 16 agosto scorso nei boschi della zona dopo il duplice delitto. È stato rintracciato in località San Bernardo, dove dormiva su una panchina: è in buone condizioni di salute e sarà portato prima in caserma poi in ospedale a Mondovì. Nel corso delle ricerche il giovane è stato intercettato: un carabiniere ha tentato di bloccarlo ma lui è riuscito nuovamente a fuggire. ”Abbiamo allargato l’area delle ricerche – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Cuneo, Giuseppe Carubia -. Abbiamo capito, vedendo he riusciva ancora a correre velocemente, che era in buone condizioni di salute, nonostante avesse dei graffi che si era provocato nella fuga tra i rovi”. Sono in corso accertamenti sulle condizioni psichiche del 21enne olandese. ”Non abbiamo trovato documenti di nessun tipo – ha aggiunto il comandante Carubia – relativi allo stato di salute di questo ragazzo. Adesso si trova nell’ospedale di Mondovì”. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia col padre ospite a casa di un amico dell’uomo quando ha afferrato un coltello colpendo a morte prima il genitore e poi l’amico, dileguandosi poi nei boschi dove questa mattina (ieri mattina per chi legge) è stato individuato e arrestato. Alle ricerche, che sono andate avanti senza sosta, hanno partecipato cento carabinieri un elicottero e il nucleo cinofili.

Foto tratta da La Repubblica