In molte piscine del Piemonte buona l’acqua cattivo il cibo

Torino – Il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) ha compiuto una serie di controlli a Torino e negli altri sette capoluoghi del Piemonte rilevando come nelle piscine, affollate per Ferragosto, se l’acqua era buone il cibo dei punti ristoro era scadente. Così sono scattate le multe per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I Carabinieri del Nas hanno controllato dieci parchi divertimento estivi e cinque grandi piscine in tutta la regione insieme agli ispettori delle Asl. Si sono evidenziate situazioni critiche nei punti ristoro per cui hanno trovato nei frigoriferi prodotti acquistati freschi e poi congelati. Una pratica comune e consentita per i privati, non per gli esercizi pubblici. Inoltre i prodotti erano comparivano sui menu come freschi. In un punto ristoro sono stati trovati alimenti non tracciati e in pessimo stato di conservazione. In questo i Nas hanno proceduto non solo a elevare la multa, ma anche a denunciare i gestori.