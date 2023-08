Pianta un pioppeto lungo il fiume ma i Carabinieri Forestali lo sanzionano

Rivarone – Quel contadino, titolare di un’azienda agricola, potrebbe aver agito in buona fede perché in riva ai fiumi ci deve essere un pioppeto che assorbe perfettamente l’acqua tracimata e consente l’irrobustimento degli argini, ma avrebbe commesso un reato perché ha estirpato un bosco di latifoglie per piantare proprio dei pioppi in un’area di circa mezzo ettaro. Così i Carabinieri della Stazione Forestale di Alessandria l’hanno sanzionato in quanto aveva proceduto senza averne diritto e senza autorizzazione, per cui deve rispondere di deturpazione di bellezze naturali, coltivazione del pioppeto in particelle di proprietà del Demanio, occupazione di suolo pubblico, violazione alla normativa paesaggistica e mancato rispetto della giusta distanza dalla sponda del fiume. Per ora la multa è stata di 6.000 euro e se il giudice dovesse confermare le violazioni, l’uomo sarà obbligato a rimuovere l’impianto di arboricoltura da legno per il ripristino dello stato dei luoghi.

Per una volta, pur essendo cronisti, ci permettiamo un commento e ricordiamo che i pioppi sono specie che colonizzano i suoli lungo i corsi d’acqua dove trovano condizioni idonee al loro accrescimento. Hanno bisogno di molta acqua e quindi li si coltiva nelle zone prossime ai fiumi che sono loro consone, lì è facile irrigare, e sono ricche di falde acquifere dalle quali attingere. Inoltre i pioppi sono un argine eccellente contro le alluvioni perché assorbo velocemente l’acqua evitando che esca dalla golena e finisca in strada. Nelle foto si notano immensi pioppeti sulla riva del Po.

Così, per la precisione.