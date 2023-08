Protezione Civile alessandrina in aiuto a Bardonecchia

Alessandria – Un convoglio di tre camion da cava per il trasporto di materiale ghiaioso e fangoso, una pala gommata per il carico e una minipala cingolata per gli spazi stretti, è partito ieri dalla sede della Protezione Civile di Alessandria alla volta di Bardonecchia. La colonna sarà completata da un autocarro con vasca da 6000 litri con idranti per il lavaggio delle strade, un’officina mobile e un mezzo fuoristrada di coordinamento. La colonna sarà composta da 12 volontari in affiancamento ai colleghi del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, il Corpo Antincendio Boschivo del Piemonte, l’associazione nazionale Carabinieri del Piemonte.